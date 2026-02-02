Nueva EPS retoma entrega de medicamentos a más de 200 mil usuarios en Ibagué y El Espinal

Ibagué

Luego de un mes sin la entrega de medicamentos, los 200 mil usuarios de la NUEVA EPS en Espinal e Ibagué comenzarán a recibir desde hoy sus medicinas, la EPS hará un pico y cédula para la atención de los pacientes conoció Caracol Radio.

Precisamente Héctor González, representante de los afiliados de la Nueva EPS de la Regional Centro Oriente, anunció que se tuvo una reunión con el nuevo prestador de la entrega de medicamentos, los directivos de EPS y las autoridades de salud de Ibagué, El Espinal y el Tolima con el fin de acordar el reinicio de la entrega.

“Se acordó que la Nueva EPS va a comenzar la entrega de medicamentos a través del operador MEDIC Colombia que queda ubicado en la carrera Quinta con calle 44 donde se va a atender a los usuarios de 5:00 p.m. a 9:30 p.m. en el mismo local donde se atienen a los usuarios de Famisanar, a ellos se les hará entrega en la mañana”, resaltó Héctor González.

Además, confirmó que se tendrá un pico y cédula en el que se atenderá a los usuarios los lunes, miércoles y viernes con documento terminado en digito impar, mientras que los martes, jueves y sábado cuyo documento sea par, finalmente se acordó que los domingos se atenderá a todos los usuarios de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. como medida de contingencia por el mes de febrero.

“Estas medidas son por el mes de febrero mientras nuevamente inicia la operación Colsubsidio y Medic Colombia con un local exclusivo para la Nueva EPS, este es el acuerdo de la entrega de medicamentos. Los medicamentos del último mes se entregará o la última formula, así tenga más de 30 días”, destacó.

En el punto de entrega se tendrá un grupo interdisciplinario de la Nueva EPS por si se presenta algún problema con la entrega de medicamentos para autorizar y resolver el problema de inmediato.

Dato: en el caso del municipio de El Espinal se conoció que desde el 10 de febrero se hará la entrega de medicamentos por parte de Colsubsidio.