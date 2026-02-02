Niños y jóvenes de Garagoa se encuentran afectados por las restricciones a escenarios deportivos

Garagoa

Una controversia se registró este sábado en el municipio de Garagoa, Boyacá, luego de que estudiantes de varios clubes deportivos denunciaran restricciones para el uso de algunos escenarios deportivos, especialmente el estadio municipal, lo que generó inconformidad entre padres de familia, entrenadores y deportistas.

El personero municipal, Cristián Ricardo Sajonero, confirmó que la situación fue atendida tras la alerta de un concejal, lo que permitió a la Personería desplazarse hasta el lugar y escuchar a la comunidad. Según explicó, los padres de familia manifestaron que se les estaba negando el acceso a escenarios destinados a la práctica deportiva.

Uno de los instructores de los clubes deportivos del municipio señaló que la situación afecta directamente los procesos de formación.“Venimos a solicitar que se nos permita el uso del estadio para desarrollar actividades deportivas y recreativas de manera legal. No entendemos por qué estos escenarios, que están hechos para el deporte, se prestan para otros eventos, pero no para los entrenamientos”, afirmó.

El entrenador agregó que la situación es desalentadora para quienes trabajan constantemente por el deporte local.“Es muy triste porque llevamos mucho tiempo formando deportistas y hoy no tenemos dónde entrenar. No estamos haciendo nada malo, estamos aportando al deporte y al desarrollo del municipio”, señaló.

#Video | En #Garagoa, más de 100 niños le hacen un llamado a la administración municipal para que les permitan el acceso a los escenarios deportivos y para poder practicar deporte. pic.twitter.com/Zfua1jbJod — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 31, 2026

Frente a la situación, el personero aclaró que en Garagoa existe un decreto y un acuerdo del Concejo Municipal que regulan la utilización de los escenarios deportivos, algunos de carácter privado, los cuales requieren solicitudes previas. También explicó que el cobro por el uso de estos espacios, que oscila entre 4.000 y 5.000 pesos, corresponde únicamente a labores de limpieza y mantenimiento, sin fines lucrativos.

Durante la jornada, los jóvenes manifestaron su intención de realizar una protesta pacífica, derecho que fue acompañado y orientado por la Personería, siempre que no se alterara el orden público.

Las autoridades informaron que ya se estableció contacto con la administración municipal y que se prevé una reunión el próximo martesentre el alcalde, las secretarías de Gobierno y Cultura, representantes de los clubes deportivos y padres de familia, con el fin de buscar una solución que garantice el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la recreación y al uso de los escenarios deportivos.