IDEAM advierte aumento de lluvias en Bucaramanga. Estas son las recomendaciones

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Bucaramanga hizo un llamado a la prevención ante la posibilidad de que se presenten aumentos en las lluvias durante las próximas semanas, pese a que históricamente los primeros meses del año se caracterizan por ser de menor precipitación.

Didier Rodríguez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo y desastres de Bucaramanga, explicó que, aunque enero y febrero suelen ser temporadas más secas a nivel país, existen alertas sobre eventuales variaciones en las condiciones climáticas. “Históricamente en estos dos primeros meses del año son épocas de menos lluvias, sin embargo, el IDEAM ha advertido que se pueden presentar periodos donde las lluvias pueden aumentarse”, señaló.

Ante este panorama, el funcionario insistió en la importancia de la prevención y la preparación ciudadana. “El llamado desde la Oficina de Gestión del Riesgo a la ciudadanía en Bucaramanga es para que actuemos en prevención, estemos con todos los protocolos que deben tenerse en cuenta frente a este tipo de situaciones, con el ánimo de salvaguardar la vida y la integridad de los ciudadanos”, manifestó.

Sobre las condiciones recientes, Rodríguez indicó que se mantiene un monitoreo permanente de cualquier eventualidad asociada a las precipitaciones. “Estamos haciendo el monitoreo constante que hace la Oficina de Gestión del Riesgo, afortunadamente no tenemos reportes en este momento de situaciones de afectación con ocasión de las lluvias y esperemos que así transcurra el resto de la semana”, afirmó.

Las autoridades recomiendan a la comunidad estar atenta a los canales oficiales de información, evitar arrojar basuras a las calles y desagües, y reportar cualquier emergencia o situación de riesgo a las líneas dispuestas por los organismos de socorro.