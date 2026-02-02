En urbanización de Floridablanca temen problemas por lluvias intensas

Bucaramanga

Una comunidad de Floridablanca alertó a las autoridades sobre los posibles daños que puedan ocurrir en un sector donde ya en el pasado sucedió una emergencia.

Raúl Guerrero, representante legal de una veeduría que representa a los habitantes de Villa Guadalquivir, pasó un derecho de petición a la gobernación de Santander y a la alcaldía de Floridablanca explicando lo que ocurre.

Se solicita a las autoridades y entes de control que presten atención a un posible daño en la banca de la vía vereda Casiano Bajo del municipio de Floridablanca, Santander.

“Se encuentra en pésimo estado y ha sido arreglada con recursos privados del conjunto en algunos sectores debido al estado de abandono en que se encuentra”, asegura el señor Guerrero.

Las peticiones son las siguientes:

Intervenir con la debida señalización y arreglar este sector de manera urgente debido a la posibilidad de pérdida total de la vía, pudiendo ocasionar un accidente grave con posibles responsabilidades por omisión de sus funciones administrativas.

Solicita que se “traiga una cuadrilla que limpie y despeje las alcantarillas tapadas de esta vía tan importante de comunicación de todas las veredas aledañas, que nunca se le hace un debido mantenimiento”.

También pide que se efectúe un contrato de placas huellas para los primeros dos kilómetros de acceso donde se logre mejorar la accesibilidad y seguridad vial.