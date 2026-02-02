La alcaldía de Cúcuta advierte falsificación de certificados de discapacidad

Cúcuta

La alcaldía de Cúcuta, a través de la secretaría de salud está alertando a la ciudadanía por un nuevo caso de estafa. Se trata de un cobro indebido por la expedición del Certificado de Discapacidad, un trámite que es gratuito, no requiere intermediarios y se realiza únicamente a través de los canales oficiales de la administración municipal.

A través de un comunicado, la alcaldía de Cúcuta recuerda que, de acuerdo con la Resolución 1197 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia las secretarías de salud municipales o distritales son las únicas autoridades competentes para certificar la discapacidad, a través del procedimiento establecido y su respectivo registro en el Sistema Integral de Información “SISPRO”.

Teniendo en cuenta lo anterior, resaltan que ningún médico particular, IPS, fundación o tercero está autorizado para expedir este certificado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que han recibido información que personas inescrupulosas estarían solicitando dinero a cambio de “agilizar” la expedición de dichos certificados. Lo anterior está sustentado en un caso que fue detectado luego de que una usuaria presentara un certificado con inconsistencias durante un trámite institucional. Al verificar la información, se evidenció que el documento había sido alterado y no correspondía a un registro oficial.

“Los nombres y el número de identificación habían sido modificados. Cada entidad que solicita el certificado valida la información directamente en el SISPRO; si el documento no aparece allí, no es válido y quien lo presente puede estar incurriendo en un delito, además de generar un desgaste institucional”, señaló Daniel Colmenares Dávila, subsecretario de Acceso a los Servicios de Salud.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud hace un llamado urgente a la ciudadanía para no realizar pagos, no acudir a tramitadores y denunciar cualquier intento de cobro ante las autoridades competentes, reiterando que el Certificado de Discapacidad es un derecho y su expedición no tiene ningún costo.

¿Cómo solicitar el certificado de discapacidad?

La administración municipal recordó que para solicitar dicho certificado, este se debe realizar exclusivamente a través del formulario oficial disponible en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjsGs-GPWbONMY7xt3N6IqYP34QbDkZnNq-v5UuL7VJjuAIA/viewform

Además, tener en cuenta qué documentos deben adjuntarse en formato PDF: