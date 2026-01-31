El Catatumbo le rendió homenaje al Representante a la Cámara, Diógenes Quintero

Cúcuta

Este sábado 31 de enero continúan los homenajes al Representante a la Cámara por la Curul de Paz, Diógenes Quintero.

El féretro con el cuerpo del congresista se encuentra en cámara ardiente en el coliseo Argelino Durán, donde los catatumberos han podido brindarle un último adiós al hijo de esta tierra.

Más información En cámara ardiente reposa el cuerpo del Representante a la Cámara Diógenes Quintero

Desde las 10 de la mañana de este viernes 30 de enero, los nortesantandereanos le han rendido homenaje al congresista. Las acciones comenzaron en la Cúpula Chata, donde compañeros de la CITREP, dirigentes políticos y comunidad en general, acompañó a la familia y amigos de Quintero, en el salón de la asamblea departamental.

Sobre las 2:00 P.M. se llevó a cabo una eucaristía en la ciudad de Cúcuta. Posteriormente fue trasladado el féretro a la ciudad de Ocaña.

Sin embargo, en su paso por los municipios de La Playa de Belén y Ábrego, se le rindió un homenaje, resaltando el arduo trabajo del congresista por los habitantes catatumberos.

Hoy se llevará a cabo los actos religiosos y el último adiós al hijo de Hacarí.