Inició el proceso para reubicar 60 familias damnificadas por falla geológica en Villarrica, Tolima

Tolima

Tras una reunión con autoridades locales y delegados del orden nacional, la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, informó que ya se adoptaron las primeras determinaciones para avanzar en el proceso de reubicación en Villarrica, municipio donde se identificó una falla geológica que amenaza a cerca de 600 viviendas.

Durante el encuentro, en el que participaron el Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Alcaldía de Villarrica, se socializaron los avances del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) y se evaluaron predios destinados a la instalación de albergues temporales que brindarán seguridad a las familias del barrio Obrero.

Como parte de las acciones inmediatas, se confirmó el despliegue de un equipo interdisciplinario que se radicará en el municipio para agilizar la caracterización de la población y el proceso de reubicación temporal.

“Desde la Gobernación del Tolima, 11 personas con diferentes perfiles se van a radicar en el municipio de Villarrica con el propósito de adelantar la reubicación temporal de 60 familias que se encuentran en mayor riesgo, realizando un trabajo social importante de la mano de la comunidad”, señaló Lozano.

Por su parte, el alcalde de Villarrica, Javier Montilla, resaltó la urgencia de estas acciones para recuperar la confianza de los habitantes.“Agradecemos la gestión de la Gobernadora para lograr este convenio de reasentamiento temporal y urgente para las familias del barrio Obrero, donde la incredulidad frente a las instituciones es evidente y lo que más nos pide la comunidad son soluciones prontas”, afirmó.

Finalmente, se recordó que la reubicación definitiva del casco urbano dependerá de los estudios y diseños de mayor profundidad que actualmente adelanta el Servicio Geológico Colombiano, los cuales tienen un costo aproximado de 8.000 millones de pesos.