Borracho al volante destruyó dos locales en Cabecera por evitar retén

Bucaramanga

Un accidente de tránsito se presentó en la madrugada de este sábado cuando el conductor de un vehículo en aparente estado de embriaguez por intentar esquivar un retén de tránsito terminó destruyendo dos establecimientos comerciales en el sector de cabecera en Bucaramanga.

Gregory Báez es el dueño de uno de los establecimientos comerciales que resultaron afectados y señaló que “no le bastó al al imprudente, al irresponsable con primero estrellarse contra un árbol. Luego que se estrelló contra un árbol, luego de nuevo en reversa se estrella contra mi peluquería y luego como que hace hacia adelante y otra vez en reversa y se estrella contra el local que está al lado".

Después de que los agentes de tránsito llegaran hasta el lugar y le hicieran la prueba de alcoholemia al joven de 26 años que iba conduciendo el vehículo tras conocerse el resultado, la persona se fue del lugar y fueron sus padres quienes llegaron al sitio para ponerse al frente de la situación.

Los daños en los establecimientos comerciales aún están por establecer pero aseguró Gregory que no lograron llegar a un acuerdo con la familia del responsable y no asumieron los costos por las afectaciones.

“Tratamos de hacer una conciliación con los papás del irresponsable y no llegamos a ninguna conciliación ni nada. Y ahora nos toca a nosotros asumir todos los los gastos que él ocasionó”, señaló Báez.

Agregó que por ahora están evaluando interponer acciones legales en contra del conductor del vehículo por las afectaciones, que por ahora fueron asumidas por los dueños de los locales, para poder abrir nuevamente al público.