Horóscopo del profesor Salomón HOY 2 de febrero: Cáncer y Libra, se vienen decisiones cruciales

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo y el tarot, señaló las expectativas de cada signo ante febrero, que ya comenzó. Algunos signos reciben el nuevo mes con gran agotamiento debido a un inicio adverso, mientras que otros deberán estar atentos a las nuevas oportunidades que les aparecerán.

El 2 de febrero destaca por ser la fecha de la Virgen de la Candelaria, por lo que a los nacidos este día se les considera personas espirituales que obran para ayudar al prójimo, especialmente en su trabajo.

Tengan en cuenta que es probable que se vengan cambios radicales en su vida, debido a los movimientos de Saturno y Neptuno, anidados a la luna llena. Su número de la suerte es el 4978.

Para hoy, el color del día es el rojo o el blanco; el número, 7024; la fruta, guanábana. Tenga en cuenta que, al ser etapa de luna llena, se le recomienda tener los mejores deseos para que se vayan cumpliendo durante el nuevo ciclo lunar.

Adicional a eso, el profesor Salomón le aconseja encender una vela blanca y pedirle a la Virgen de la Candelaria que purifique su energía para este inicio de año.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Se vienen cosas importantes a nivel económico, por lo que verá auxiliado su bolsillo. Además de eso, si le vienen propuestas de viaje, considérelas, pues le pueden traer algo bueno a su vida.

Número: 7490

Tauro

Se viene una época de bonanza, fruto de su buen trabajo. Verá cumplidas muchas de sus metas, y podrá mejorar muchas de sus cosas en la vida. Sin embargo, sea muy prudente con sus gastos. Piense en qué va a comprar y para qué lo hace.

Número: 1958

Géminis

Se viene una semana de inversiones nuevas, pues tiene oportunidades de negocio junto a gente con buen conocimiento. Anímese, pues se le augura una época de resultados exitosos.

Número: 0590

Cáncer

La estrella de suerte augura que las cosas se le darán con mayor facilidad este febrero. Esto se ve reforzado con una serie de decisiones importantes que deberá tomar con sabiduría y claridad.

Número: 1236

Leo

Algo relacionado con su situación laboral se verá fortalecido. Aparte, si quiere realizar una renovación respecto a su vivienda, hágalo con fe, pues le va a funcionar.

Número: 0442

Virgo

Puede que esté cansado, fruto de mucho trabajo que ha venido realizando, por lo que se le recomienda momentos de dispersión, pues este será un año atareado para usted. Aparte de eso, va a haber una situación amorosa que se le presente, así que tome la mejor decisión para las partes implicadas.

Número: 1520

Libra

Mucho cuidado con sus enemigos. Tiene envidias a su alrededor, así que debe protegerse. También se viene una época de escalera, por lo que dará un paso adelante respecto a algún plan o situación en la que se encuentre.

Número: 9222

Escorpio

Ha concluido algo que le agobiaba, por lo que tendrá la tranquilidad de poder pasar página. Añadido a eso, si tiene algo relacionado con un préstamo, se le dará satisfactoriamente.

Número: 1588

Sagitario

Esta semana recibirá buenas noticias que reforzarán su estabilidad. Con eso en cuenta, sepa manejar su temperamento y las cosas irán mejorando.

Número: 3104

Capricornio

Planee muy bien lo que va a hacer. Considere alternativas para que las cosas salgan de la mejor manera. Tenga en cuenta que le aparecerá una oportunidad a nivel laboral, así que esté preparado si quiere dar el paso adelante.

Número: 9577

Acuario

Siga adelante con sus proyectos, incluso si no creen en usted. Solo usted mismo sabe de sus capacidades y lo lejos que puede llegar, así que crea en su proceso. Tenga en cuenta además que si se encuentra en un proceso de firma de papeles, se le dará pronto.

Número: 0066

Piscis

Piense muy bien en su apartado emocional, pues deberá corregir o mejorar cosas para continuar su recorrido. Tenga en cuenta que hay un proyecto pendiente que se le confirmará para conseguir lo que quiere con facilidad y éxito.

Número: 9176

