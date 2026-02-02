Gobierno lanza apoyo económico para artistas mayores en situación de vulnerabilidad

CULTURA

El Gobierno Nacional lanzó el programa Culturas Dignidad Mayor, una nueva modalidad del programa Colombia Mayor que beneficiará a artistas y cultores adultos mayores que no lograron acceder a una pensión y que hoy se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

En entrevista con Caracol Radio, la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fondorona, destacó el alcance simbólico y social del programa.

“Creo que es de las primeras veces que un gobierno y un Estado entiende cuál es el valor de sus artistas y de sus cultores mayores que han construido las identidades culturales diversas de nuestro país”, afirmó en el noticiero de fin de semana.

¿De cuánto es el subsidio?

La iniciativa, liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con el Ministerio del Trabajo y el Departamento de Prosperidad Social (DPS), otorgará un beneficio económico mensual de 230 mil pesos a mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años pertenecientes al sector cultural.

La ministra reconoció que durante décadas muchos de estos artistas fueron relegados por la falta de políticas públicas efectivas. “A través de la indiferencia del Estado terminaron en una condición de desprotección inhumana y ahora el Estado está tratando de reconciliar y de volver a ganar la confianza de nuestros mayores”, señaló.

Según cifras oficiales, existen más de 60 mil artistas mayores inscritos en registros históricos de beneficios económicos periódicos, de los cuales solo 17 mil habían recibido apoyos, en muchos casos por montos inferiores. “Lo que estamos acá haciendo es reconociendo a todos estos inscritos que estaban en lista de espera y acogerlos directamente al programa”, explicó Kadamani.

En ese sentido, desde diciembre del año pasado, el DPS ha venido incorporando beneficiarios al programa.

“Ya son 16 mil los que vienen recibiendo este reconocimiento mensualizado y a marzo-abril esperamos tener los 60 mil inscritos con sus transferencias mensuales aseguradas”, indicó la ministra.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de febrero a través de las plataformas del Ministerio de las Culturas, el Ministerio del Trabajo y el DPS. Además, se habilitarán puntos de apoyo presencial para quienes tengan dificultades con el acceso digital.

“Vamos a estar en las bibliotecas públicas, en las sedes regionales del DPS y en las oficinas del Ministerio del Trabajo para acompañar las inscripciones”, precisó la jefa de la cartera de Cultura.

Cabe resaltar que la ministra hizo un llamado a reconocer el aporte histórico del sector cultural.

“Celebremos todos la vida de nuestros actores, danzantes, músicos y artesanos, que son los que nos han construido en esta vida”, concluyó.