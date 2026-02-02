¡Feliz cumpleaños, Shakira! La artista barranquillera disfruta de sus 49 años durante su gira

Con el tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, la artista barranquillera cumple 49 años en medio de la visita a varios países en el marco de su exitosa gira a nivel mundial que se alista para llegar, por primera vez, a El Salvador.

Shakira, quien nació el 2 de febrero de 1977, disfruta de un ‘salto’ en su carrera con el tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, gira que le ha permitido visitar a su tierra natal en dos conciertos con lleno total del Estadio Metropolitano de Barranquilla.

La artista barranquillera sigue consolidándose como la artista internacional colombiana más importante en los últimos tiempos, carrera que inició desde muy pequeña en varios eventos locales en Barranquilla.

Desde la firma de un contrato con una Sony Music Colombia por tres álbumes, Shakira ha mostrado al mundo su talento y que sus canciones siguen deleitando a sus seguidores en todo el mundo.

Cuando Shakira apareció en La Guacherna

El sábado 22 de febrero se llevó a cabo ‘La Guacherna’, el desfile antesala del Carnaval de Barranquilla que se realiza una semana antes de la fiesta más importante de Colombia, y en medio del recorrido apareció Shakira disfrazada junto a sus hijos.

La artista barranquillera sorprendió con un post en su cuenta en Instagram mostrándose disfrazada y senada en la terraza de una vivienda en un barrio de Barranquilla.

“Orgullosa de enseñarle a mis hijos mi cultura y la alegría de mi gente. Viva la guacherna en carnaval”, dijo Shakira en su cuenta en Instagram.