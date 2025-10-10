Beéle y Shakira: ¿Se viene el junte más esperado de Barranquilla para el mundo?

La industria musical internacional está en vilo ante la posible colaboración entre dos de las más grandes estrellas de Barranquilla: Shakira y Beéle.

Un reciente video de ambos artistas compartiendo en un estudio de grabación ha desatado una enorme expectativa sobre lo que podría ser el junte de dos generaciones de talento caribeño.

Mientras el mundo especula, Beéle no deja de consolidar su estatus de fenómeno global con cifras que demuestran que, efectivamente, se está tomando el mundo.

Las cifras de un fenómeno global

El 2025 ha sido el año de la consagración definitiva de Beéle, demostrada con datos contundentes. Su álbum debut, Borondo, ha acumulado más de 5.6 billones de streams en todo el mundo y fue certificado Cuádruple Platino en EE. UU.. En Spotify, permaneció 19 semanas consecutivas en el Top 10 Global, superando incluso a Karol G y posicionándose como el artista colombiano más escuchado del mundo.

El disco fue #1 en Spotify en más de 10 países, incluyendo Colombia y España. En vivo, Beéle ha reunido a más de 580.000 personas en 65 shows durante el año, y rompió récords con 5 conciertos consecutivos en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico. Ahora se prepara para 6 fechas seguidas en el Movistar Arena de Bogotá.