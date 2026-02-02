Familiares de colombianos detenidos en cárceles de Venezuela piden amnistía para sus seres queridos

Cúcuta

Los familiares de los colombianos detenidos en cárceles de Venezuela, continúan alzando su voz en zona de frontera para lograr obtener la liberación de sus seres queridos. Es esta oportunidad están solicitando amnistía.

“Se lo pedimos es al gobierno colombiano, que es el que debe sentarse a hablar con Venezuela por sus connacionales“, dijo Nubia Mise, vocera de las familias.

Más información La alcaldía de Cúcuta advierte falsificación de certificados de discapacidad

“Lo único que estamos pidiendo es que no los dejen fuera de la lista de amnistía internacional, que no les lleguen a cambiar sus cargos por quererlos dejar por fuera de la lista de amnistía. Porque hay que recordar que nosotros ya, como familias, sabemos que ellos están por cargos como terrorismo, conspiración, unos cargos inventados e imputados, y lo único que queremos es que sean incluidos en la lista de amnistía, que esta semana, si Dios lo quiere y lo permite, puedan regresar a casa”, agregó la mujer.

Indicó que es preocupante para las familias de estos colombianos, que desde hace cuatro meses no saben nada de sus seres queridos.

“A ellos no les permiten llamadas, no se pueden comunicar de ninguna índole, entonces es muy desesperante porque tú no sabes cómo están. Se sabe que algunos tienen quebrantos de salud por la edad, hay personas de edad avanzada”.

Pidió al presidente Gustavo Petro, que en su diálogo directo con Donald Trump, interceda por la pronta liberación de estos colombianos. Muchos de ellos completan más de dos años tras las rejas.