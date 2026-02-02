El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 2 de febrero de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el nivel de los jugadores colombianos en el balompié internacional.

Luis Javier Suárez / Getty Images

Carlos Rodrigues

Juan Cedeño

¿Luis Suárez el nuevo Falcao?

44:22

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el futuro de Jhon Jader Durán, quien es pretendido por varios equipos en Europa. Steven dijo: “Jhon Jader Durán tenía todo el potencial para ser uno de los mejores delanteros del mundo, pero la gente que lo maneja no le ayuda”. Sobre el tema César agregó: “El Lille quería al jugador por sus condiciones, pero después de saber todos los líos con su tema personal, lo descartaron y ahora parece que va para el Zenit”.

No olvide escuchar el audio del programa.

