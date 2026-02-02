Ecopetrol firma acuerdo con Frontera Energy para asegurar suministro de gas natural en Colombia

Ecopetrol anunció la firma de un acuerdo con Frontera Energy para contratar servicios de regasificación de gas importado, “que permitirá asegurar el suministro oportuno y confiable de gas natural a Colombia a partir del tercer trimestre de 2026”.

La fase inicial del proyecto contempla la entrada temprana de 126 millones de pies cúbicos día (MPCD) en 2026 y buscan una expansión progresiva que permitirá alcanzar hasta 370 MPCD hacia 2028, “contribuyendo de manera decisiva a garantizar el abastecimiento de gas en los próximos años y a brindar mayor confiabilidad al sistema energético nacional”.

“Este acuerdo refleja la unión de esfuerzos, capacidades técnicas y visión estratégica de Ecopetrol y Frontera Energy, orientada a responder de manera oportuna y coordinada a las necesidades del país, fortaleciendo la oferta de gas natural tanto para los usuarios de la costa norte como del interior, y promoviendo mayor estabilidad y competitividad en los precios frente a las condiciones recientes del mercado de gas importado”, señaló la entidad en un comunicado.

Esto se suma al portafolio de abastecimiento de gas de Ecopetrol, que cuenta con otros proyectos estructurales como el proyecto de regasificación en Coveñas, liderado por Cenit y Ecopetrol, que aportará hasta 400 MPCD a partir de 2029, así como los desarrollos costa afuera en el Caribe, que prevén incorporar alrededor de 470 MPCD hacia 2030.

“En conjunto, estas iniciativas consolidan una visión de largo plazo enfocada en la confiabilidad, sostenibilidad y eficiencia del sistema energético colombiano”, remató la petrolera.

Recordemos que Ecopetrol es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos de la mayor parte del sistema de transporte, logística, y refinación de hidrocarburos, y tiene posiciones líderes en petroquímica y distribución de gas en Colombia.