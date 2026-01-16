César Loza, presidente de USO, será el representante de trabajadores en junta de Ecopetrol

Los trabajadores de Ecopetrol eligieron a César Eduardo Loza, actual presidente de la USO (principal sindicato de la empresa), como su representante en la junta directiva de la petrolera.

“Ecopetrol S.A. informa que, de conformidad con los Estatutos Sociales, las personas trabajadoras de ECOPETROL eligieron como el postulado al renglón 7° de la Plancha de la Nación de candidatos y candidatas a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. al señor Cesar Eduardo Loza Arenas. La conformación y oficialización de la Plancha estará sujeta a los trámites corporativos correspondientes”, señaló la petrolera en un comunicado.

Loza ganó el pulso que había al interior de los sindicatos para elegir a su representante que se queda con esta importante silla. Compitió contra otros 15 candidatos.

El sindicato celebró el hecho y afirmó que algo “sin precedente alguno en la empresa más importante de los colombianos, después de 74 años de haber sido creada por la lucha de los trabajadores (as)”.

Además, agregó que los representará con el mayor esmero y dedicación para realizar un destacado papel en la junta directiva.

“Desde la USO agradecemos al presidente de la República compañero Gustavo Petro por haber permitido que las personas que engrandecen a Ecopetrol, los trabajadores (as) puedan tener voz y voto en la máxima instancia de dirección de la empresa”, señaló el sindicato en un comunicado.

Hay que recordar que la junta directiva es el órgano de Administración de Ecopetrol y está integrada por nueve miembros principales sin suplentes, quienes son elegidos por la Asamblea General de Accionistas en los términos establecidos en los Estatutos Sociales.