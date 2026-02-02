Desmantelan punto de expendio de drogas en Bajo Pamplonita, Cúcuta

Cúcuta.

En el marco de la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes, unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta lograron la erradicación de un punto fijo de expendio de drogas en el barrio Bajo Pamplonita, comuna 4 de la ciudad.

El operativo se desarrolló mediante diligencia de registro y allanamiento, que permitió la captura en flagrancia de Yajaira Ceballos y Alejandra Rodríguez, esta última de nacionalidad venezolana, quienes presuntamente se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas en este sector.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 106 gramos de marihuana, 352 gramos de base de coca, 100 pastillas de drogas sintéticas tipo éxtasis, así como munición de diferentes calibres, entre ellas un cartucho calibre 357 y uno calibre 7.62.

De igual manera, fueron decomisados dos teléfonos celulares y una gramera digital, elementos utilizados, al parecer, para la dosificación y venta de los estupefacientes.

Según información oficial, este punto de expendio estaría bajo el control de alias ‘Pibe’, señalado actor delincuencial con injerencia en la comuna 4, y las mujeres capturadas serían las principales expendedoras de esta estructura ilegal.

Las autoridades destacaron que con este resultado se logra afectar de manera directa el microtráfico en este sector de la ciudad, al eliminar un sitio fijo de venta de estupefacientes que generaba inseguridad y afectaciones a la convivencia ciudadana.

Las capturadas y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como porte de armas de fuego y/o municiones, mientras un juez de control de garantías define su situación jurídica.