Defensoría rechaza ataque por prejuicio contra lideresa trans y su pareja en Bogotá

La Defensoría del Pueblo rechazó el acto de violencia por prejuicio ocurrido en la madrugada de este sábado contra Danne Aro Belmont Gray, mujer trans, activista y directora de la Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans), y su pareja.

Ambas fueron víctimas de agresiones físicas y psicológicas mientras se transportaban en un vehículo solicitado a través de la plataforma Uber Colombia en la capital del país.

El hecho, ocurrido en Bogotá, pondría en evidencia la violencia estructural y las múltiples formas de discriminación y exclusión que enfrentan en Colombia las personas con identidades de género no hegemónicas, según la Defensoría del Pueblo.

La entidad asegura que el ataque demuestra la urgencia de fortalecer las medidas de prevención, protección y garantías de no repetición frente a las violencias motivadas por prejuicio.

¿Quién es la lideresa atacada en un Uber en Bogotá?

Danne Aro Belmont Gray es reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos de las personas trans en el país, liderando procesos de incidencia, acompañamiento y exigibilidad de derechos para una población históricamente discriminada y violentada.

Destacan el acompañamiento brindado por la Patrulla Púrpura, activada a través de la Línea Púrpura de la Secretaría Distrital de la Mujer.

No obstante, exigen a las autoridades competentes adelantar una investigación que permita identificar a los responsables y sancionar los hechos.

Asimismo, hicieron un llamado a la plataforma de transporte para esclarecer lo ocurrido y aplicar las sanciones correspondientes al conductor del vehículo involucrado.