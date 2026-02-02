Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy lunes 2
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy lunes 2 de febrero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali y Yumbo, en los sistemas de acueducto y energía.
ACUEDUCTO
Sabana de Guadalupe
Carrera 56 con calle 14
Barrio Sucre
Calle 18 con 11b
La Esmeralda
Calle 39 con 4b
Prados de Oriente
Calle 28 con 24a
Guacanda (Yumbo)
Carrera 1 norte con 15a
Acopi (Yumbo)
Carrera 25a con 12
ENERGÍA
Por fuerte lluvia se atiende:
Circuito La Reforma
Callejón las colinas, sobre el Circuito km 18
La Neblina
Sector San Pablo
Modernización, reubicación de un tramo de cable ecológico en:
Sector de La Viga
Vía Cali - Jamundí
Suspensión temporal del servicio, a partir de las 8:00 am hasta las 5:00 pm.