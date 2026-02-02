Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy lunes 2

Empreas Municipales de Cali trabaja en el desague de vias / Foto: EMCALI

Hoy lunes 2 de febrero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali y Yumbo, en los sistemas de acueducto y energía.

ACUEDUCTO

Sabana de Guadalupe

Carrera 56 con calle 14

Barrio Sucre

Calle 18 con 11b

La Esmeralda

Calle 39 con 4b

Prados de Oriente

Calle 28 con 24a

Guacanda (Yumbo)

Carrera 1 norte con 15a

Acopi (Yumbo)

Carrera 25a con 12

ENERGÍA

Por fuerte lluvia se atiende:

Circuito La Reforma

Callejón las colinas, sobre el Circuito km 18

La Neblina

Sector San Pablo

Modernización, reubicación de un tramo de cable ecológico en:

Sector de La Viga

Vía Cali - Jamundí

Suspensión temporal del servicio, a partir de las 8:00 am hasta las 5:00 pm.