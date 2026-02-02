Colombia no puede seguir siendo un país productor de coca: Gabriel Rondón

Reunión para hacerle seguimiento a los compromisos, la situación humanitaria y de seguridad en el corregimiento de El Plateado. Crédito: Gobernación del Cauca.

Popayán - Cauca

Desde el Cauca el viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón señaló que el Gobierno nacional insiste en sustitución de cultivos ilícitos y rechazó que la coca sea única opción económica para campesinos.

El pronunciamiento tuvo lugar en reunión con autoridades del Cauca para hacerle seguimiento a los compromisos, la situación humanitaria y de seguridad en el corregimiento de El Plateado del municipio de Argelia.

“Colombia no puede seguir siendo un país productor de coca, tenemos demasiada potencia. El Gobierno nacional de la mano con el departamental le van a ofrecer todas las alternativas a la gente para dejar de sembrarla”, dijo.

“Esa dinámica de que la producción de coca era la única forma de conseguir recursos para la subsistencia ya pasó al olvido. Estamos en una oportunidad de cambiar. Esto es fácil, sabemos muchas personas están siendo instrumentalizadas”.

También mencionó que esos cultivos lo único que terminan generando, además de muerte, es la instrumentalización para que foráneos tengan excusa para entrar al país.

En este espacio el funcionario reiteró que existe una política muy clara de sustitución de cultivos con oferta importante del sector agricultura.Frente a las manifestaciones de más de cinco mil campesinos del Cañón del Micay que rechazan la aspersión con glifosato, el viceministro afirmó que desde la dirección nacional de cultivos los canales del diálogo siempre están abiertos.

Por su parte, la secretaria de gobierno del Cauca Maribel Perafán reiteró que la transición a cultivos lícitos es necesaria, pero debe hacerse ‘concertada con la población’.

La funcionaria puntualizó que el Cauca tiene muchas potencialidades para economías alternativas, y denunció que los cultivos de uso ilícito en la región hacen demasiado daño y generan toda la violencia que se está viviendo hoy.