Capturan al último implicado en el homicidio del Canal Bogotá en Cúcuta. / Foto: Policía Cúcuta.

Cúcuta.

En un operativo conjunto entre la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, fue capturado por orden judicial Ferney Velásquez Giraldo, señalado como el último implicado en el homicidio ocurrido en el sector del Canal Bogotá, hecho que conmocionó a la ciudad el año anterior.

La captura se materializó a las 10:00 de la mañana del 27 de enero de 2026, en la avenida 11E con calle 3N-54 del barrio Guaimaral, en cumplimiento de una orden expedida por el Juzgado Primero Municipal Ambulante de Cúcuta.

El capturado deberá responder por los delitos de homicidio con circunstancias de agravación punitiva, tortura y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

De acuerdo con la investigación judicial, Velásquez Giraldo habría participado en los hechos ocurridos el 27 de febrero de 2025, cuando fue asesinado el ciudadano Sixto Ferney Rojas Montalvo.

Posteriormente, partes del cuerpo de la víctima fueron abandonadas en el sector del Canal Bogotá en una cava, un hallazgo que generó amplio rechazo y consternación en la comunidad cucuteña.

Según informaron las autoridades, con esta captura se completa el total de cuatro personas vinculadas a este caso, permitiendo el esclarecimiento total del homicidio.

Este resultado representa un golpe directo contra la impunidad y ratifica el avance de las investigaciones adelantadas por los organismos judiciales.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica en las audiencias correspondientes.