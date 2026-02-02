Capturado hombre que cogió a piedra la casa de su esposa en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Ibagué capturó a un hombre de 57 años en la Terminal de Transporte requerido por un Juzgado de la capital del Tolima por el delito de violencia intrafamiliar.

Las autoridades al momento de verificar su identidad, la base de datos arrojó el antecedente judicial vigente, lo que permitió su detención inmediata por parte de miembros de la institución.

“Las verificaciones confirmaron que esta persona era requerida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, en relación con un hecho ocurrido en el año 2013. Según las autoridades, el hoy capturado, presuntamente, habría amenazado a su compañera permanente, quien se refugió en su vivienda ubicada en el barrio Villa Andrea de la comuna 13 de la capital tolimense, mientras el indiciado empezó a arrojar piedras contra la estructura del inmueble”, dijo el mayor, Álvaro Zamudio Hernández, comandante de la Estación de Policía Sur de la METIB.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes y, posteriormente, cobijado con medida de aseguramiento en un centro carcelario, donde deberá cumplir una sentencia condenatoria de 72 meses de prisión.

“Desde la Policía Metropolitana de Ibagué reiteramos nuestro compromiso con la protección de la familia e invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia a la línea 155 o al 123”, puntualizó el mayor, Álvaro Zamudio Hernández.