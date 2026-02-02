Cae en Cúcuta alias ‘Balón’, presunto integrante de ‘Los AK-47’

Cúcuta.

Unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta lograron la captura por orden judicial de Dany Rafael Sánchez Rodríguez, alias ‘Balón’, señalado como presunto integrante de la estructura criminal conocida como Los AK-47, durante un procedimiento adelantado en el centro de la ciudad.

La detención se materializó en la avenida 5 con calle 4 del barrio Latino, comuna uno, en cumplimiento de la orden de captura número 697, expedida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Cúcuta.

El capturado deberá responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Balón’ haría parte del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) Los AK-47, estructura que delinque en la comuna uno de Cúcuta.

Según las investigaciones, el hoy capturado sería señalado del control de rentas ilícitas y de dinamizar el tráfico de sustancias estupefacientes en el sector conocido como El Triángulo.

Las autoridades también indicaron que Sánchez Rodríguez registra anotaciones judiciales en calidad de indiciado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes correspondientes a los años 2023 y 2024, lo que reforzó las labores investigativas que derivaron en su captura.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial correspondiente para definir su situación jurídica.