A juicio exembajador en Ghana, Daniel Garcés, por presunta violencia intrafamiliar

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, como presunto responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravado, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2011 y 2021, periodo en el que el exdiplomático, presuntamente, ejerció “un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual” contra su entonces pareja. El ente acusador sostiene que, pese a que la mujer decidió separarse ante las reiteradas agresiones, “los ataques e intimidaciones habrían continuado”.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, una vez la víctima inició una nueva relación sentimental, Garcés Carabalí “presuntamente recurrió a testimonios falsos y pruebas cuestionables” para instaurar acciones legales ante una comisaría de familia y un juzgado de familia de Bogotá, con el objetivo de obtener la custodia de sus hijos bajo el argumento de que estaban siendo maltratados.

La Fiscalía indicó que estas actuaciones judiciales “evitaron que la mujer viera y compartiera con los menores de edad y ejerciera sus derechos como madre”. La situación habría sido aprovechada por el entonces embajador, quien “trasladó a los menores de edad a Ghana y los mantuvo alejados de su mamá”.

El proceso penal continuará con la audiencia de formalización de la acusación, la cual se realizará en la fecha que fije la Judicatura. En esa diligencia, la Fiscalía expondrá formalmente las pruebas con las que buscará demostrar la presunta responsabilidad penal del exfuncionario.