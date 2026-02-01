Fútbol

Video | Luis Suárez marcó espectacular golazo al último minuto para darle el triunfo al Sporting

El colombiano llegó a su anotación número 25 de la temporada con el cuadro portugués.

Luis Javier Suárez / Getty Images

Luis Javier Suárez / Getty Images / Carlos Rodrigues

Cero y van tres oportunidades en las que Luis Javier Suárez se viste de héroe para darle el triunfo al Sporting de Portugal en tiempo de reposición. Lo había hecho frente al PSG en la Champions League al 90′ para el 2-1 del triunfo y recientemente frente al Arouca al 90+6 por la liga local.

En esta oportunidad lo logró al minuto 90+6′, en la última acción del partido, para el 2-1 de la victoria frente a Nacional de Madeira por la fecha 20 de la liga portuguesa con el que Sporting llegó a 51 puntos y se mantiene en carrera en el segundo puesto de la competición, por debajo del Porto.

En desarrollo...

