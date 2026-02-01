Un colombiano llega a los Oscar con un documental que retrata la vida y los riesgos del periodismo e

Un colombiano llega a los Oscar con un documental que retrata la vida y los riesgos del periodismo en guerra

El ejercicio del periodismo en zonas de conflicto y los riesgos que implica contar la verdad desde el terreno ocuparon el centro de la conversación con Juan Arredondo, productor audiovisual colombiano nominado al Oscar en la categoría de Mejor Corto Documental, quien compartió su experiencia en A Vivir Que Son Dos Días.

Arredondo hace parte del equipo detrás de Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud, documental que reconstruye la trayectoria del periodista estadounidense Brent Renaud, asesinado en Ucrania durante los primeros días de la invasión rusa. El proyecto tomó forma meses después del ataque en el que Renaud perdió la vida y en el que el propio Arredondo resultó gravemente herido.

Lejos de ser una obra concebida desde la planeación tradicional, el documental nació como un ejercicio de memoria y homenaje. A través de imágenes de archivo, diarios personales y material inédito, la producción rinde tributo no solo a Renaud, sino también a los periodistas que cubren conflictos armados y sociales en distintas regiones del mundo, un oficio que, según cifras del Comité para la Protección de Periodistas, atraviesa uno de los periodos más violentos de su historia reciente.

El corto fue construido bajo el estilo documental verité, con escenas captadas en tiempo real y sin recreaciones. Esta decisión, explicó Arredondo, buscó respetar la manera en la que Renaud concebía y ejercía el periodismo en el terreno. Para lograrlo, el equipo revisó más de mil horas de material grabado a lo largo de dos décadas de coberturas en países como Afganistán, Irak, Somalia, Haití y Ucrania.

Además del retrato profesional, la pieza audiovisual revela aspectos íntimos del periodista, como su carácter reservado y su diagnóstico de autismo en la adultez, elementos que aportan una dimensión más humana a su historia. Arredondo subrayó que el documental evita suavizar las imágenes, como una decisión consciente para mostrar la crudeza del conflicto y el impacto real de la guerra.

Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud se encuentra disponible en plataformas como HBO Max, Apple TV y Amazon. Mientras tanto, Juan Arredondo espera la ceremonia de los premios Oscar, donde su nominación representa no solo un reconocimiento individual, sino también un homenaje al periodismo que se ejerce en las condiciones más extremas.