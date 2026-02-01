Oposición venezolana en la frontera celebra decisión de cierre del Helicoide

El centro penitenciario El Helicoide, cerrará sus puertas según el anuncio del gobierno venezolano / Foto Archivo / . ( Getty )

Cúcuta

La dirigencia política en el Estado Táchira en la zona de frontera venezolana celebró el anuncio del gobierno de transición de cerrar El Helicoide.

Dirigentes políticos en la zona de frontera manifestaron que “se pone fin a esta etapa de tortura en este centro penitenciario especializado para presos políticos como es este lugar. Una estructura que era una figura de arquitectura para Venezuela y que luego se convirtió en una centro de privación de libertad para dirigentes políticos, que fue avanzando hacía un centro de tortura”.

Otra dirigente política dijo a Caracol Radio que “para nosotros es un gran noticia el cierre y la clausura. Que esto no sea un cierre para el olvido. Se admite y se reconoce las vejaciones en derechos humanos que se han cometido desde ese centro de tortura”.

“No queremos que se olvide lo que allí paso, el daño, exigimos justicia y esta es una lucha que en democracia debemos dar para que no haya repetición” dijo la líder.

Los dos dirigentes de la oposición venezolana coincidieron en manifestar que “hoy hay esperanza porque llegue la justicia, que esto no se vuelva a repetir y que el pueblo venezolano pueda seguir avanzando en esa transición por recuperar la libertad y la democracia. Indicaron ademas que los cierres de centros penitenciarios deben seguir, teniendo en cuenta la persecución desatada contra la oposición venezolana y los ciudadanos que rechazan el régimen”.

La presidente encargada de Venezuela Delcy Rodríguez fue la responsable de hacer el anuncio en el acto de apertura del año judicial desarrollado en el Tribunal Supremo de Justicia.