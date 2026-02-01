Ministerio de Educación reveló que ya iniciaron las obras de la Universidad del Tolima sede sur

Tolima

En las últimas horas, el Ministerio de Educación informó sobre el inicio de las obras para la construcción de la sede sur de la Universidad del Tolima, la cual estará ubicada en el municipio de Chaparral y cuenta con una inversión de $37.000 millones.

Tras un mes de su adjudicación, la cartera de Educación indicó que ya se firmó el acta de inicio de obras de uno de los proyectos más significativos para el fortalecimiento de la educación superior en el departamento del Tolima. La construcción será ejecutada por Findeter, entidad especializada en la gestión y financiación de proyectos de infraestructura social.

“El proyecto busca eliminar las barreras geográficas que históricamente han limitado el acceso a la educación superior en zonas rurales y semiurbanas del departamento. Con la nueva sede en Chaparral, los estudiantes de municipios cercanos podrán cursar programas académicos sin necesidad de desplazarse a la capital departamental, lo que se traduce en menores costos, mayor inclusión y mejores condiciones para la generación de conocimiento”, señaló el Ministerio.

La sede sur de la Universidad del Tolima espera beneficiar a más de 1.400 estudiantes de la región. Con una extensión de 12 hectáreas, contará con 32 aulas académicas, dos salas de sistemas, una biblioteca, siete laboratorios, un aula multifuncional, área administrativa, un coliseo, parqueaderos para carros, motos y bicicletas, así como zonas deportivas y áreas comunes.

Con esta infraestructura, miles de jóvenes de Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco —municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)— tendrán acceso cercano a educación superior pública, gratuita y pertinente.

El plazo de ejecución previsto en el contrato es de 15 meses, contados a partir del inicio de obras, por lo que el proyecto debería culminar en abril de 2027.