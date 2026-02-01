Cúcuta

Mantenimientos preventivos en vía Cúcuta-Pamplona

La labor es adelantada por la Concesión que administra este tramo

Obras de mantenimiento preventivo en la vía Cúcuta-Pamplona / Fotp Concesión Vial Río Pamplonita

Obras de mantenimiento preventivo en la vía Cúcuta-Pamplona / Fotp Concesión Vial Río Pamplonita

Cúcuta

La Unión Vial Río Pamplonita mantiene la atención y cuidado preventivo en la infraestructura vial del tramo que compromete la vía Cúcuta-Pamplona.

Los representantes de la empresa han informado que adelantan un mantenimiento en PR 96+700, sector El Diamante y que por ello hay paso restringido temporal.

Así mismo se informó que en el Túnel La Honda: hay tránsito a un carril.Mientras tanto hay labores de atención y señalización en los túneles de Pamplona y Pamplonita.

Por estos trabajos, se ha recomendado precaución y disminución de la velocidad en las áreas donde la concesión realiza su intervención.

La vía Cúcuta- Pamplona es la ruta que comunica a esta zona del país con el interior y tiene en este tramo la mayor demanda en materia de movilidad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad