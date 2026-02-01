Mantenimientos preventivos en vía Cúcuta-Pamplona
La labor es adelantada por la Concesión que administra este tramo
Cúcuta
La Unión Vial Río Pamplonita mantiene la atención y cuidado preventivo en la infraestructura vial del tramo que compromete la vía Cúcuta-Pamplona.
Los representantes de la empresa han informado que adelantan un mantenimiento en PR 96+700, sector El Diamante y que por ello hay paso restringido temporal.
Así mismo se informó que en el Túnel La Honda: hay tránsito a un carril.Mientras tanto hay labores de atención y señalización en los túneles de Pamplona y Pamplonita.
Por estos trabajos, se ha recomendado precaución y disminución de la velocidad en las áreas donde la concesión realiza su intervención.
La vía Cúcuta- Pamplona es la ruta que comunica a esta zona del país con el interior y tiene en este tramo la mayor demanda en materia de movilidad.