Mantenimientos preventivos en vía Cúcuta-Pamplona

Obras de mantenimiento preventivo en la vía Cúcuta-Pamplona / Fotp Concesión Vial Río Pamplonita

Cúcuta

La Unión Vial Río Pamplonita mantiene la atención y cuidado preventivo en la infraestructura vial del tramo que compromete la vía Cúcuta-Pamplona.

Los representantes de la empresa han informado que adelantan un mantenimiento en PR 96+700, sector El Diamante y que por ello hay paso restringido temporal.

Así mismo se informó que en el Túnel La Honda: hay tránsito a un carril.Mientras tanto hay labores de atención y señalización en los túneles de Pamplona y Pamplonita.

Por estos trabajos, se ha recomendado precaución y disminución de la velocidad en las áreas donde la concesión realiza su intervención.

La vía Cúcuta- Pamplona es la ruta que comunica a esta zona del país con el interior y tiene en este tramo la mayor demanda en materia de movilidad.