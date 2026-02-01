Liberado médico secuestrado en zona rural de Cúcuta

Cúcuta

Cinco días estuvo secuestrado el médico y comerciante Ciro Orlando Sánchez luego que hombres armados lo interceptaran entre Ricaute y San Faustino, zona rural de Cúcuta, limítrofe con Venezuela.

Aunque se desconocen los móviles que rodearon el secuestro, las autoridades investigan si se trato de un hecho extorsivo.

Así mismo no se han conocido detalles de la forma como fue devuelto al seno de su hogar, donde recientemente sus seres queridos habían liderado una velatón.

En la zona donde se presentó el hecho delinquen organizaciones al margen de la ley como el Ejército de Liberación Nacional, ELN y el Clan del Golfo.

En Norte de Santander en lo que va corrido del presente año diez personas han sido secuestradas. De esta cifra ocho se han registrado en la región del Catatumbo y dos en el área metropolitana de Cúcuta, siete ya fueron liberados.