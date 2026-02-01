Liberado activista de derechos humanos en el Táchira Javier Tarazona

Cúcuta

Hablar claro de los atropellos que cometía el gobierno de Venezuela, moverse por la frontera colombo venezolana y luchar por la libertad de su país provocó la detención del activista de derechos humanos Javier Tarazona.

El líder estuvo detenido durante cuatro años y cuatro meses en medio de todas las acciones judiciales que promovió el régimen de Nicolás Maduro para mantenerlo preso.

Durante ese tiempo, la salud de Tarazona se deterioro, las limitantes para poder ver a sus familiares, amigos y dirigentes que compartían su causa se convirtieron en un verdadero viacrusis, dada las imposiciones y la tortura a que fue sometido por llamar la atención de los atropellos del gobierno de Nicolás Maduro.

Luego de la captura del presidente de Venezuela y su esposa a través del gobierno de Estados Unidos se han hecho anuncios importantes que se han venido generando, y uno de ellos tiene que ver con la libertad de los presos políticos.

El cierre de la cárcel Helicoide también es otra de las prioridades del proceso de transición en ese país, que hoy de la mano de Estados Unidos busca la libertad y la democracia.

En la frontera colombo venezolana el anuncio fue de buen recibo, alegría y de justicia al conocer el regreso a la libertad de Javier Tarazona, un hombre que ha promovido la integración binacional con respeto y democráticamente.