Unidad de Búsqueda dice que hay evidencia sólida de que restos serían de Camilo Torres, del ELN

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas confirmó que existen “elementos sólidos” de una investigación que se intensificó hace dos años y que apuntarían a que el hallazgo de restos humanos “sería de Camilo Torres”, figura emblemática de la guerrilla del ELN. Sin embargo, aclaró que “aún no hay una identificación plena”.

Según la entidad, los avances técnico-científicos logrados en los últimos años, así como la información recabada en el marco de una investigación humanitaria, extrajudicial, neutral e imparcial, han permitido acercarse a la “presunta localización” del cuerpo del padre Camilo Torres Restrepo.

La solicitud de búsqueda fue recibida en 2019 y, desde entonces, se inició una investigación que ha tenido avances significativos, especialmente en los últimos dos años, tras la contrastación de fuentes, la revisión de documentos históricos, testimonios y el uso de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses.

La UBPD aseguró que seguirá avanzando en la verificación de las hipótesis formuladas, con el fin de entregar respuestas tanto a los buscadores como a las familias que llevan más de seis décadas esperando conocer la verdad sobre el paradero de sus seres queridos.

En los últimos nueve años, la entidad ha recuperado 4.303 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, frente a los cuales se están usando herramientas tecnológicas y científicas para lograr su identificación y entrega digna.

Aunque el ELN aseguró que los restos ya fueron plenamente identificados, la Unidad de Búsqueda dijo que “desconoce de dónde salió esa información” y reiteró que, por ahora, “no existe una confirmación definitiva”.

