Justicia

Unidad de Búsqueda dice que hay evidencia sólida de que restos serían de Camilo Torres, del ELN

Aunque el ELN aseguró que los restos ya fueron plenamente identificados, la UBPD dijo que “desconoce de dónde salió esa información” y reiteró que, por ahora, no existe una confirmación definitiva.

Camilo Torres, el cura guerrillero

Camilo Torres, el cura guerrillero / Web Page (Web Page)

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas confirmó que existen “elementos sólidos” de una investigación que se intensificó hace dos años y que apuntarían a que el hallazgo de restos humanos “sería de Camilo Torres”, figura emblemática de la guerrilla del ELN. Sin embargo, aclaró que “aún no hay una identificación plena”.

Lea también: El ELN anuncia hallazgo del cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo

Según la entidad, los avances técnico-científicos logrados en los últimos años, así como la información recabada en el marco de una investigación humanitaria, extrajudicial, neutral e imparcial, han permitido acercarse a la “presunta localización” del cuerpo del padre Camilo Torres Restrepo.

Camilo Torres Restrepo siendo alzado por una multitud durante un evento público.

La solicitud de búsqueda fue recibida en 2019 y, desde entonces, se inició una investigación que ha tenido avances significativos, especialmente en los últimos dos años, tras la contrastación de fuentes, la revisión de documentos históricos, testimonios y el uso de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses.

La UBPD aseguró que seguirá avanzando en la verificación de las hipótesis formuladas, con el fin de entregar respuestas tanto a los buscadores como a las familias que llevan más de seis décadas esperando conocer la verdad sobre el paradero de sus seres queridos.

En los últimos nueve años, la entidad ha recuperado 4.303 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, frente a los cuales se están usando herramientas tecnológicas y científicas para lograr su identificación y entrega digna.

Le puede interesar: Quién fue Camilo Torres Restrepo, ‘el cura guerrillero’, cuyos restos fueron presuntamente hallados

Aunque el ELN aseguró que los restos ya fueron plenamente identificados, la Unidad de Búsqueda dijo que “desconoce de dónde salió esa información” y reiteró que, por ahora, “no existe una confirmación definitiva”.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

Bogotá

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad