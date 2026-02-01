Juan Sebastián Mendoza Romero gana la Alcaldía de Ponedera

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó este domingo la culminación del 100 % del preconteo de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Ponedera, Atlántico, en las que resultó ganador Juan Sebastián Mendoza Romero, candidato del Partido Alianza Verde.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según el boletín informativo número 11, con la totalidad de las 56 mesas informadas, Mendoza Romero obtuvo 10.009 votos, equivalentes al 71,46 % del total de sufragios depositados en las urnas.

En el segundo lugar se ubicó Karen Vanessa Hernández Herrera, avalada por el Partido Político La Fuerza, con 3.561 votos, lo que representa el 25,42 %. Por su parte, Edwin Alonso Figueroa Polo, de la Coalición Colombia Humana – Pacto Histórico, alcanzó 216 votos, correspondientes al 1,54 %.

Lea también: Universitario murió por inmersión en playas de Puerto Colombia

Durante la jornada electoral participaron 14.006 ciudadanos, de un potencial de 21.118 sufragantes, lo que se traduce en una participación del 66,32 %.

Las elecciones atípicas fueron convocadas luego de la nulidad de la elección de Aristarco Romero por doble militancia.