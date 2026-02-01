Fue encontrado sin vida ganadero reportado como desaparecido en Coromoro, Santander

Bucaramanga

El ganadero Rubiel Cáceres Marín se encontraba desaparecido desde el pasado viernes cuando se movilizaba en su motocicleta en una vereda del municipio de Coromoro, su familia lo había reportado a las autoridades quienes no descartaban que se tratara de un secuestro.

Sin embargo, en las últimas horas campesinos de este municipio reportaron que fue encontrado el cuerpo sin vida del ganadero en zona rural de Coromoro.

Inmediatamente fueron notificadas las autoridades y llegaron hasta el sitio para hacer los actos respectivos. Ahora las investigaciones avanzan para determinar las causas de su muerte.

Además, no se descarta que su muerte esté a manos del ELN pues advierte la familia que este hombre estaría siendo víctima de extorsión.