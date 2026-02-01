Djokovic protagoniza fuerte cruce con periodista tras perder con Alcaraz el Australian Open

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentaron en el Abierto de Australia 2026, el español se consagró campeón luego de vencer al serbio 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. Alcaraz con tan solo 22 años se convierte en el tenista más joven de la historia en conquistar los cuatro grandes premios del tenis.

En rueda de prensa postpartido, Djokovic se enojó por cuenta de una pregunta sobre su pasado y actualidad:

Periodista:“En tus comienzos en el principio de tu carrera, cuando perseguias por los titulos a Roger (Federer) y Rafa (Nadal), y ahora en el final de tu carrera, estas persiguiendo a Jannik (Sinner) y Carlos (Alcaraz).

Djokovic: ¿Estoy persigiendo a Jannik y Carlos? ¿En qué sentido?

Periodista: En terminos de ganar Grand Slams...

Djokovic: Entonces siempre soy el “perseguidor” y nunca el “perseguido”.

Periodista: En el medio ganaste 24 Grand Slams...

Djokovic: Gracias, vale la pena decirlo a veces, ¿no?

Periodista: Perdón, debí hacerlo...

Djokovic: No te preocupes

Le puede interesar: Carlos Alcaraz vence Novak Djokovic y es campeón por primera vez del Abierto de Australia

Posteriormente, el periodista reconoció que había formulado mal la pregunta y que esta se había prestado para una mala interpretación.

Periodista: Lo que estoy diciendo es ¿se puede comparar cómo te sentías cuando perseguías a Roger y Rafa, con la actulidad, donde Jannik y Carlos se repartieron los ultimos 8 Grand Slams?

Ante esto, Djokovic respondió con firmeza y pidió poner el debate en perspectiva.

Djokovic: Me parece un poco irrespetuoso que te olvides qué pasó entre el tiempo que empecé, “persiguiendo” como tú dijiste a Rafa y Roger y ahora que estoy “persiguiendo” a Carlos y Jannik y hay un período de 15 años en los que dominé los Grand Slams. Así que creo que es importante poner en perspectiva. No creo estar “persiguiendo” para ser honesto. Roger y Rafa siempre serán mis más grandes rivales.

Sin embargo, el serbio dejó claro que, aunque Federer y Nadal ocupan un lugar especial en su carrera, también siente un profundo respeto por la nueva generación que protagoniza el cierre de su trayectoria.

Le puede interesar: Nova Djokovic entrega contundente declaración sobre los rumores de su retirada del tenis: esto dijo

Djokovic: Tengo muchisimo respeto por lo que Jannik y Carlos estan haciendo y lo que seguirán haciendo en los proximos 10, 15, 20 años, Dios sabe cuantos alos más van a jugar. Son muy jovenes y es un ciclo que vas a tener a otras dos Super estrellas, quizás aparece una tercera por lo cual alentaré, porque yo siempre he sido el tercero al principio.

Djokovic: Pero esto es bueno para nuestro deporte. Este tipo de rivalidades y el contraste entre las personalidades y los estilos de juego son kuy buenos para el tenis.

Con sus palabras, Djokovic no solo defendió su legado, sino que también puso en contexto una era marcada por su dominio absoluto, al tiempo que reconoció el talento de quienes hoy lideran el circuito y están llamados a marcar el futuro del tenis mundial.