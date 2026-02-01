Denuncian que vía del Tolima con inversión de $31.000 millones se convirtió en “elefante blanco”

Tolima

El primer semestre de 2024 se adjudicó e iniciaron las obras del contrato por $31.525.685.768 para rehabilitar y pavimentar la vía Prado – Dolores – Alpujarra, en el suroriente del Tolima. El plazo de ejecución era de 10 meses, pero casi dos años después el proyecto se encuentra suspendido y registra un avance oficial de ejecución del 70 %.

La inversión, proveniente del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), que prometía saldar una deuda histórica con esta zona productiva del Tolima, se convirtió en un “elefante blanco”, según denuncian habitantes de Dolores, eje central del proyecto.

De acuerdo con Johan González, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) de Dolores, para su municipio ha sido un fracaso la ejecución del contrato No. 1919 del 29 de mayo de 2024.

“La vía está lamentable. Tenemos sectores que son de suma urgencia para intervenir, ya que esta es una vía secundaria. El objeto del contrato establecía una intervención de tres kilómetros en la vía Prado – Dolores, lo cual no ha sido posible. Llevamos más de 20 meses sin que se ejecute esta obra y, hasta la fecha, no nos han dado ninguna solución ni hemos visto un solo bulto de cemento en la vía”, esgrimió González.

El líder comunitario teme que “muy prontamente” los más de 8 mil habitantes de Dolores queden incomunicados por derrumbes o desprendimientos de banca, pese a la multimillonaria inversión prevista para el municipio.

“Aquí no hemos evidenciado ni 100 pesos de ese contrato, ni una alcantarilla, ni siquiera un muro. Estamos en invierno y la vía está a punto de colapsar. Nos habían prometido de cinco a tres kilómetros intervenidos, pero ni un metro han intervenido. ¿Por qué en campaña sí nos habían dicho que se podía y nos prometieron? Se llevan los votos, pero la vía está totalmente acabada”, enfatizó.

La respuesta de la Gobernación del Tolima

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria de Infraestructura del Tolima, Sandra García, confirmó que, por contingencias detectadas en medio de la ejecución de las obras, ya no se podrá intervenir el tramo previsto de Prado a Dolores.

“Actualmente el contrato está suspendido porque se están revisando unos temas técnicos y jurídicos del contrato, que aún no ha sido recibido. Algo que ya se había socializado con las entidades municipales de Dolores es que, en el tramo 1, de Prado a Dolores, realizamos una consulta al Ministerio de Transporte y al DNP, y este tramo no se podrá realizar por estos temas técnicos y jurídicos”, reveló la funcionaria.

En ese sentido, la secretaria indicó que avanzan los diálogos entre la Alcaldía de Dolores y la Gobernación para elegir el nuevo tramo de tres kilómetros donde se ejecutarían los recursos previstos para esta vía. No obstante, todavía es una incógnita la fecha para el reinicio del contrato.

Un elefante blanco

Para el representante de las Juntas de Acción Comunal de Dolores, el contrato se convirtió en un elefante blanco u obra inconclusa, que perjudica en gran medida el desarrollo productivo y social de su municipio.

“Es un elefante blanco y utilizaron el nombre de Dolores para hacerlo. Están jugando con el pueblo doloreño. Le hemos apostado a la gobernadora y a los gobiernos anteriores. Hay que hacer estudios y diseños antes de cualquier contrato, y ahora salen con que no se puede hacer la vía. ¿Qué se hicieron entonces los recursos de los estudios y diseños?”, cuestionó el presidente.

Entretanto, en Dolores padecen los embates de las intensas lluvias, que amenazan con impedir el transporte de alimentos y pasajeros en esta vía, que también conecta con el vecino departamento del Huila.