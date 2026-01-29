“Ni cuando estuve en Millonarios vi esa cancha tan horrible”: Yuber Quiñónes se queja de El Campín

Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira disputaron la fecha 3 de la Liga Colombiana, duelo que terminó en empate (2-2). El compromiso lo ganaba el Deportivo Pereira con goles de Marco Pérez al 41′. En el segundo tiempo amplió su ventaja con un golazo de Yuber Quiñónez al 55′.

Por parte del conjunto Cardenal, descontó en el marcador al 63′ con un gol de cabeza de Christian Mafla y a los cuatro minutos de haber marcado Mafla, Edwin “Shirra” Mosquera sacó un remate de larga distancia que logra anotar el tanto para el Deportivo Pereira.

Luego del partido, tanto cardenales como matecañas expresaron su inconformismo por el mal estado de la cancha. Esto hace que el juego sea más pausado, que los jugadores se lesionen gravemente.

Pablo Repetto expresó que, por el mal estado de la cancha, se produjo el primer gol del compromiso a favor del Deportivo Pereira.

“En el primer tiempo creo que cometemos un error en la salida; también la cancha nos juega en contra porque Mafla se resbala y ahí nos toman saliendo”, afirmó Pablo Repetto.

Por su parte, Yuber, delantero del Pereira, no se quedó callado en zona mixta cuando le preguntaron por el estado de la cancha del estadio.

“Ni cuando estuve en Millonarios vi esa cancha tan horrible, ni para nosotros jugar bien, ni Santa Fe jugar bien”, aseguró el delantero del matecaña.

