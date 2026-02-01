Buscan a menor de 16 años desaparecida en el barrio El Redil, en Usaquén

La Fiscalía General de la Nación, junto con los padres de María Camila Lesmes Quintero, buscan a esta menor de 16 años reportada como desaparecida desde el pasado viernes 30 de enero en el barrio El Redil, de la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

De acuerdo con la información suministrada por sus familiares, la joven fue vista por última vez cuando salió de su residencia alrededor de las 4:15 de la tarde. Desde ese momento no se ha tenido noticia sobre su paradero.

Al momento de su desaparición, María Camila vestía un pantalón corto color beige, un buzo con capucha color lila y tenis blancos de material sintético. Entre sus características físicas se destacan su cabello corto, tez clara, ojos cafés; asimismo, la menor, quien tiene una estatura aproximada de 1,58 metros, usaba gafas.

La familia informó que la menor padece de autismo, condición que podría dificultar su comunicación con personas desconocidas o hacerla más vulnerable en situaciones de desorientación, por lo que le solicitó a la ciudadanía prestar especial atención ante cualquier indicio.