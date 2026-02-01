Avanza en un 75 % la construcción de la nueva Estación de Bomberos de Bocagrande

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Cuerpo de Bomberos, informa a la ciudadanía que el proyecto de construcción de la nueva Estación de Bomberos de Bocagrande registra, a la fecha, un avance general cercano al 75 %, de conformidad con los alcances, cronograma y condiciones contractuales establecidas.

Uno de los principales hitos alcanzados es la finalización total del componente estructural, el cual constituía la ruta decisiva de la obra debido a su complejidad técnica y a las exigencias propias de una infraestructura estratégica que debe garantizar operatividad permanente ante situaciones de emergencia. La culminación de esta fase ha permitido habilitar múltiples frentes de trabajo de manera simultánea, optimizando tiempos de ejecución.

Actualmente, las actividades de mampostería, urbanismo, redes técnicas y acabados presentan avances significativos. En el componente de mampostería, el progreso supera el 80 %, lo que ha facilitado el desarrollo paralelo de las redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de aire acondicionado y contra incendios. Estas redes incluyen equipos especializados como sistemas de bombeo y subestación eléctrica, los cuales ya se encuentran dispuestos para su posterior instalación.

En el componente de urbanismo, se destacan la construcción del acceso principal, la finalización de los parqueaderos, el cerramiento perimetral y la adecuación de espacios recreativos, alcanzando un avance aproximado del 80 %, mientras que el área de parqueaderos registra un avance superior al 90 %.

De igual manera, se avanza de forma paralela en la instalación de equipamientos eléctricos, ascensores y redes contra incendios, con progresos cercanos al 80 %. Los elementos de ventanería y fachada flotante, previstos para la etapa final del cronograma, ya se encuentran en proceso de fabricación y se espera su entrega durante el próximo mes de febrero. Así mismo, continúan los trabajos de acabados interiores y exteriores, incluyendo muros, cielos rasos e impermeabilizaciones, con avances sostenidos.

Uno de los retos técnicos más relevantes del proyecto ha sido la implementación del sistema de bombeo para la expulsión de aguas residuales, dadas las condiciones especiales del terreno. Este componente presenta un avance superior al 70 %, contando ya con la disposición de los equipos necesarios para impulsar las aguas residuales hacia la red principal de alcantarillado de la ciudad.

Muelle flotante: una mejora estratégica para la respuesta acuática

Como parte de las bondades del proyecto, la estación contará con un muelle flotante, el cual se integrará al sistema fluvial de Cartagena, fortaleciendo la capacidad de respuesta acuática ante emergencias marítimas, portuarias y turísticas. Este muelle permitirá:

-El atraque simultáneo de hasta cinco embarcaciones entre 30 y 65 pies.

-Flexibilidad y modularidad, al ser desmontable y reubicable para futuras ampliaciones.

-Resiliencia operativa, adaptándose automáticamente a variaciones de marea y oleaje.

-Alta durabilidad y bajo mantenimiento, gracias al uso de aluminio naval y cubierta en WPC, reduciendo riesgos de corrosión y encallamiento.

-Este avance se desarrolla en el marco de la directriz del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, quien ha dispuesto el seguimiento permanente a este proyecto estratégico para la ciudad.

En cumplimiento de esta orientación, el secretario del Interior, Bruno Hernández, y el director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, realizan supervisiones constantes a la obra.

Con el fin de reducir los tiempos de ejecución y acelerar la entrega, el proyecto se viene desarrollando mediante doble jornada de trabajo, incluyendo labores en horarios extendidos, fines de semana y jornadas nocturnas, reafirmando el compromiso institucional de entregar a Cartagena una infraestructura moderna, funcional y estratégica para la atención oportuna de emergencias.