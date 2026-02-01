Asesinan a un hombre en una panadería en Bogotá: momento quedó registrado en video

Bogotá D.C

Momentos de terror vivieron los comensales de una panadería el pasado viernes 30 de enero en el barrio La Estrada, localidad de Engativá, cuando un sicario asesinó a un hombre.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento muestran que pasadas las 10 de la mañana, un hombre con chaqueta y un casco de motocicleta puesto entra al lugar y dispara en dos ocasiones contra otro hombre que estaba sentado desayunando.

Al parecer el delincuente ya tenía plenamente identificado a su víctima, disparó contra él y antes de huir corriendo disparó una segunda vez.

La víctima cayó y murió de inmediato. Las personas que también se encontraban en el lugar desesperadas empezaron a correr.

Este caso ya lo tienen las autoridades que se encargarán de las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos. En ese sentido, piden la colaboración de los ciudadanos para que puedan brindarles cualquier información que de con la captura de los que están detrás de este crimen.