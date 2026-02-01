ADR entregó maquinaria agrícola por más de $1.400 millones a firmantes de paz en el Tolima

Entrega de maquinaria agrícola beneficia a 22 firmantes de paz para fortalecer economía campesina en Icononzo

Tolima

El director de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Pachón, hizo la entrega formal de maquinaria agrícola avaluada en 1.445 millones de pesos para 22 familias de dos asociaciones de firmantes del Acuerdo de Paz con las Farc, residentes en Icononzo, Tolima.

La maquinaria entregada incluye un tractor agrícola, una cosechadora, una sembradora para grano grueso, una rastra de discos, un remolque forrajero, un silo pack y una ahoyadora de gasolina.

Estos equipos permitirán a los asociados optimizar su productividad, reducir costos, mejorar los tiempos de trabajo y fortalecer la economía campesina del municipio de Icononzo, especialmente de las 22 familias que habitan en la vereda La Cuba.

“La Reforma Rural Integral no es un discurso, es una acción concreta. La orden del presidente Gustavo Petro es clara y contundente: ‘Nosotros no imponemos nada. Nuestro compromiso es concertar, dialogar y construir de la mano de las comunidades’”, aseguró el presidente de la ADR, César Pachón.

Ederfrey Bejarano, uno de los beneficiarios de la iniciativa, indicó que este logro representa un avance en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno nacional y las extintas Farc.

“Este tipo de proyectos materializa los compromisos asumidos con el campo colombiano, demostrando que la paz se construye con inversión social y oportunidades productivas para las organizaciones comunitarias”, destacó Bejarano.

La ADR anunció que, en el corto plazo, la Asociación La Esperanza tendrá lista la construcción de un corral para bovinos de 444 metros cuadrados, con una inversión de más de 260 millones de pesos, donde los beneficiarios podrán tecnificar su actividad ganadera.

En el evento, realizado en una cancha de tejo, participaron la representante legal de la Asociación Multiactiva La Esperanza, Diana Janeth Escobar Morales; el representante legal de la Asociación Asogonpaz, Johan David Machado, y Ederfrey Bejarano, beneficiario del proyecto PIDAR.