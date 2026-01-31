Tunja se convierte en la nueva sede de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia

La llegada permanente de la agrupación musical impulsará la formación artística, el turismo cultural y la proyección nacional de Boyacá.

Tunja

Tunja fue oficializada como la nueva sede principal de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia. El anuncio fue realizado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y Patrimonio.

Desde la administración departamental se resaltó que esta decisión responde a una política que concibe la cultura como un pilar para la educación, la construcción de paz y la cohesión social. El traslado de la sede representa, además, una oportunidad para impulsar los procesos de formación musical, dinamizar el turismo cultural y proyectar a Boyacá a nivel nacional e internacional.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya señaló que recibir a la Banda Sinfónica Nacional “es un honor y una gran responsabilidad, porque invertir en cultura es invertir en la gente, en la educación de los niños y jóvenes y en el fortalecimiento del tejido social”. Añadió que el departamento abre sus puertas para convertirse en el hogar permanente de una de las instituciones musicales más importantes del país.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Patrimonio, Sandra Mireya Becerra explicó que este logro fue posible gracias al trabajo articulado con el Gobierno Nacional, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Alcaldía de Tunja, y destacó que este proyecto fortalecerá los programas de formación musical y posicionará a Boyacá como un referente cultural.

La Gobernación de Boyacá agradeció al Gobierno Nacional y a la dirección de la Banda Sinfónica Nacional por la confianza depositada en el departamento, al considerar que Boyacá ofrece las condiciones institucionales, culturales y logísticas necesarias para albergar esta sede.

Como parte de la celebración, las autoridades invitaron a la ciudadanía al Concierto de Lanzamiento “Nuevos Horizontes”, que se realizará el próximo martes 3 de febrero a las 6:30 de la tarde en el Teatro Mayor Bicentenario de Tunja, con entrada libre hasta completar aforo.