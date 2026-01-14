¿Para qué sirven las cámaras de los semáforos? Se confirma si ponen o no fotomultas // Caracol Radio

Circular por las calles de Colombia conlleva decenas de responsabilidades como conductor, cada una de ellas especificadas en las normas de tránsito, mientras que algunas otras con base en la inteligencia vial; incumplir estas normas puede suponer sanciones económicas e incluso inmovilización vehicular.

Uno de los escenarios en donde más se repite esta imagen es en los semáforos que poseen una cámara sobre este, pues muchos conductores frenan por temor a una fotomulta al ver cámaras sobre los semáforos. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad aclaró que su función no es sancionatoria, sino operativa.

Con el despliegue del Sistema de Semaforización Inteligente de Bogotá (SSIB), la presencia de dispositivos en lo alto de los postes se ha vuelto parte del paisaje. Ante la incertidumbre ciudadana, las autoridades de movilidad han emitido una aclaración técnica para explicar por qué estos aparatos son aliados del flujo vehicular y no herramientas de recaudo.

¿Ponen multas? El mito de las cámaras en los semáforos

A diferencia de las cámaras de detección electrónica de infracciones, conocidas popularmente como “fotomultas”, los dispositivos instalados en los semáforos tienen una naturaleza distinta. La Secretaría de Movilidad ha enfatizado que estas cámaras se denominan video detectores y su propósito no es la detección electrónica de infracciones de tránsito.

A diferencia de los sistemas de seguridad o de control de velocidad, estos aparatos no están diseñados para registrar placas, un temor común entre quienes transitan por las principales avenidas de la capital. Su tecnología se centra en el análisis de patrones de movimiento y volumen, operando de manera independiente a los procesos sancionatorios de la policía de tránsito.

Así funciona el Sistema de Semaforización Inteligente (SSIB)

La verdadera función de estas cámaras es alimentar de datos en tiempo real al sistema inteligente de la ciudad. Cuando un vehículo se detiene cerca de la línea de pare en una intersección, respetando el paso de los peatones, el video detector realiza un cálculo de la fila de carros que esperan el cambio de luz.

Esta información es procesada instantáneamente por el sistema para realizar los siguientes ajustes:

Cálculo de flujo: Mide cuántos vehículos hay en espera en cada carril.

Mide cuántos vehículos hay en espera en cada carril. Ajuste de tiempos: Si el sistema identifica una fila extensa, extiende automáticamente el tiempo de la luz verde.

Si el sistema identifica una fila extensa, extiende automáticamente el tiempo de la luz verde. Optimización en tiempo real: Funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, para que los desplazamientos sean más fluidos y se reduzcan los tiempos de espera innecesarios en semáforos vacíos.

Las localidades con más “semáforos inteligentes” en Bogotá

Bogotá cuenta actualmente con un total de 1.730 semáforos distribuidos por toda su geografía. Sin embargo, la implementación de estos videos detectores se ha concentrado en zonas de alta congestión para mejorar la movilidad. Las tres localidades que lideran la lista con mayor número de dispositivos son:

Kennedy: Con 192 semáforos.

Con 192 semáforos. Chapinero: Con 146 semáforos.

Con 146 semáforos. Engativá: Con 135 semáforos.

Estas áreas, que combinan zonas residenciales con corredores comerciales y empresariales, son las más beneficiadas por la tecnología que busca hacer los viajes más rápidos y fluidos.