¿FECODE puede atacar candidatos presidenciales? Aura Nelly Daza y Briceño debaten en Caracol Radio

En 6AM W de Caracol Radio, la profesora y miembro del comité ejecutivo de FECODE, Aura Nelly Daza, defendió la campaña de ataques que estarían adelantando desde el sindicato contra políticos de derecha como los candidatos presidenciales, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Daza aseguró recientemente: “Es necesario y urgente la campaña mediana. Al señor Daniel Briceño, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella hay que atacarlos en redes y hay que atacarlos políticamente, porque lo que más les duele a ellos es el ataque político, que después no pueda postularse a ninguna corporación”, dijo.

Frente a esto, el congresista electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, respondió en estos micrófonos: “No me parece que la política deba basarse en atacar a los adversarios, sobre todo cuando lo que estamos buscando es el bien de la educación en el país”, afirmó.

Y cuestionó la validez de una política basada en ataques personales. “La política debe ser sobre propuestas, no sobre deslegitimar al otro”, concluyó.

Por su parte, según Daza, los ataques a figuras como Briceño, De la Espriella y Valencia se deberían a los señalamientos que ellos han emitido sobre la educación pública: “Hay que decirles que respeten a los estudiantes de Colombia, que respeten a los maestros, que respeten nuestras organizaciones sindicales”.

También reconoció FECODE “no es simplemente una organización gremialista. Nosotros defendemos los derechos (...) vamos hasta donde sea necesario (...) no le tenemos miedo a Daniel Briceño, que todos los días ataca a nuestros estudiantes”.