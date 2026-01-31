Estados Unidos anuncia liberación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela

Según la Embajada estadounidense en Venezuela, todas los ciudadanos que tenían referenciados como detenidos, han sido liberados. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Estados Unidos informó por medio de su embajada que sus ciudadanos detenidos en Venezuela fueron excarcelados como resultado de un proceso de liberaciones acordadas con la presidencia encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero.

“Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses conocidos que estaban detenidos en Venezuela”, indicó la embajada estadounidense en un comunicado, sin detallar el número de personas excarceladas.

Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses *de los que se tenía conocimiento* que se encontraban detenidos en Venezuela.



Ley de amnistía en el horizonte

Delcy Rodríguez, anunció una amnistía general para los presos políticos encarcelados en el país. Según adelanta El País América,Delcy pidió llevar este proyecto “a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”.

Esta futura ley establece que se borran las causas judiciales de los presos políticos y también cierra procesos que, según organizaciones de derechos humanos, han sido utilizados durante años como herramienta de presión contra opositores y activistas.

La amnistía excluirá delitos de homicidio, narcotráfico y delitos comunes.

De Estados Unidos a Venezuela

A la par de la liberación de presos políticos en Caracas, un total de 309 venezolanos llegaron a su país este viernes en un vuelo de repatriación desde Arizona, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

En sus redes sociales, detallaron que, del total de los retornados, 266 son hombres, 37 mujeres y 6 niños, quienes fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana y se les aplicaron los “protocolos de seguridad correspondientes”.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, según imágenes del Ministerio de Interior publicadas en su cuenta.

Este vuelo es el número 105 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado miércoles, un total de 273 venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación proveniente también de Arizona, informó entonces el ministerio.

Según cifras del Gobierno, en 2025 más de 14.000 personas regresaron a Venezuela desde Estados Unidos, un número que no ha actualizado este año.

Periodistas detenidos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó que seis periodistas permanecen detenidos en el país, tras denunciar un nuevo caso de una persona que lleva ocho meses encarcelado.

Sobre el nuevo caso, el SNTP detalló en su cuenta de X que se trata de Pedro Urribarri, quien permanece detenido en la cárcel Yare II, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), “después de varios traslados”.

Urribarri fue detenido el 21 de mayo de 2025, días antes de las elecciones regionales y legislativas en Venezuela, y “enfrenta un juicio por los supuestos delitos de conspiración e instigación al odio”, subrayó la gremial.

“Pedro es un joven periodista de 30 años, apreciado por sus amigos y familiares. Se dedicaba a la publicidad y el mercadeo y ha sido vinculado a supuestas acciones de saboteo de las elecciones. Ninguna de estas acusaciones han podido ser probadas en el juicio”, indicó el SNTP.

Los comicios regionales y legislativos estuvieron marcados por un rechazo de la oposición mayoritaria, que asegura que la abstención fue superior al 85 %, y en medio de una crisis política prolongada, luego de su denuncia de “fraude” en las presidenciales de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto por el ente electoral, controlado por el chavismo.

Los otros cinco periodistas detenidos, según el SNTP, son:

Marifel Guzmán , detenida el 7 de febrero de 2025;

, detenida el 7 de febrero de 2025; Deivis Correa, desde el 31 de julio de 2024;

desde el 31 de julio de 2024; Rory Branker, desde el 20 de febrero de 2025;

desde el 20 de febrero de 2025; Jonathan Carrillo , desde el 20 de julio de 2022;

, desde el 20 de julio de 2022; y Juan Pablo Guanipa, desde el 23 de mayo de 2025

Este último, dirigente opositor cercano a la líder María Corina Marchado, fue detenido el 23 de mayo de 2025 en un operativo policial dirigido a desmantelar un presunto plan para “boicotear”, con supuestos “actos terroristas”, los comicios regionales y legislativos celebrados ese mes.