Europa tiene “seis semanas de combustible para aviones”: jefe de la Agencia Internacional de Energía

LONDRES, INGLATERRA - 24 DE ABRIL: Fatih Birol, Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), pronunció el discurso de apertura durante la Cumbre sobre el Futuro de la Seguridad Energética, organizada por la AIE y el Gobierno del Reino Unido en Lancaster House el 24 de abril de 2025 en Londres, Inglaterra. Esta cumbre analiza los factores geopolíticos, tecnológicos y económicos que afectan a la seguridad energética a nivel nacional e internacional. (Foto de Justin Tallis - WPA Pool/Getty Images) / WPA Pool

Europa podría ver masivas cancelaciones de vuelos, según dijo el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, en una extensa entrevista con Associated Press, argumentando que al continente le quedan apenas “unas seis semanas de combustible para aviones”.

Birol denominó la crisis energética actual como “la mayor a la que nos hemos enfrentado”, derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel.

El impacto del bloqueo del suministro de petróleo, gas y otros suministros vitales se reflejará en un aumento en el precio de todos esos productos, incluyendo la electricidad, según el director de la AIE.

“Ahora estamos en una situación crítica y esto tendrá importantes repercusiones para la economía mundial. Y cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo”, aseguró.

Los países en desarrollo, los más afectados por la crisis energética

Fatih Birol explicó que los países que más van a sufrir son aquellos cuya voz no es tan escuchada. “Serán principalmente los países en desarrollo. Los países más pobres de Asia, África y América Latina”, dijo el economista y experto en energía que dirige la AIE desde 2015.

No obstante, sin un acuerdo que abra permanentemente el estrecho de Ormuz, “todos van a sufrir”.

“Algunos países pueden ser más ricos que otros. Algunos países pueden tener más energía que otros, pero ningún país, absolutamente ningún país, es inmune a esta crisis”, aseveró.

“Peajes” en el estrecho de Ormuz

Recientemente, Irán empezó a cobrar una tarifa a algunos barcos para asegurarles su tránsito por dicho estrecho, una medida criticada por Birol, ya que esta práctica, de mantenerse, podría aplicarse a otras vías de navegación, como el estrecho de Malaca en Asia.

“Si lo cambiamos una vez, puede ser difícil revertirlo”, dijo a la Associated Press.