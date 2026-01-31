Cúcuta

Ivaldo Torres seguirá en la rectoría de Unipamplona

Ivaldo Torres, rector de la Universidad de Pamplona / Foto: Cortesía

El tribunal Administrativo de Norte de Santander negó la nulidad de la designación de Ivaldo Torres Chávez como rector de la Universidad de Pamplona.

La sala en su decisión consideró y concluyó que no hubo tercera reelección, al tratarse de una designación por convocatoria pública.

Así mismo informó que no se acreditaron irregularidades sustanciales como desviación de poder y en consecuencia se mantiene la validez del acuerdo 051 del año 2024.

En este fallo se dejó claro, la autonomía universitaria y la interpretación estricta de las prohibiciones.

Frente a esta decisión, el rector Ivaldo Torres continuará en su cargo para el periodo establecido 2025-2028

