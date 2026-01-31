Investigan a la alcaldesa de La Belleza por presunta pérdida de investidura

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación informó que abrió investigación disciplinaria en contra de la alcaldesa de La Belleza en Santander por presunta vulneración al régimen de incompatibilidades.

De acuerdo a lo reportado por el ente, es la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá la encargada de esclarecer si la alcaldesa Yineth Narioth Téllez Pérez estaba presuntamente incursa en causal de incompatibilidad durante el ejercicio de sus funciones. Esto, debido a una sentencia del Consejo de Estado en la que, al parecer, se decretó la pérdida de investidura de la funcionaria.

La Procuraduría solicitó el recaudo de todo el material probatorio para verificar si se presentó alguna irregularidad en el ejercicio de las funciones de la mandataria.

En agosto del 2024 el Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Santander en el cual no se aceptaba la demanda por pérdida de investidura de la alcaldesa de La Belleza,Yineth Narioth Téllez Pérez.