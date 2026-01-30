Se define el Australian Open: Fecha y horarios de los partidos finales del primer Grand Slam del año

Este miércoles, 28 de enero, finalizaron los octavos de final del primer Grand Slam de este 2026. Con esto, solo resta por jugarse las semifinales y la gran final del torneo.

Los octavos de final entregaron un tenis de alto nivel y no se presentaron grandes sorpresas, a excepción del encuentro de Lorenzo Musetti, quien, a pesar de ganar los dos primeros sets ante Novak Djokovic, tuvo que retirarse por problemas físicos.

¿Cuándo son las semifinales del Australian Open?

Las semifinales del Australian Open se llevarán a cabo el 29 y 30 de enero de la siguiente manera:

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev disputarán el paso a la final el 29 de enero a las 10:30 de la noche (hora de Colombia).

Jannik Sinner y Novak Djokovic decidirán el rival de Alcaraz o Zverev el 30 de enero a las 3:30 de la mañana (hora de Colombia).

Horario de la final del primer Grand Slam del 2026

La gran final de Australia se jugará el domingo primero de febrero a las 3:30 de la mañana en el Rod Laver Arena.

¿Cómo finalizaron los cuartos de final?

El partido entre Musetti y Djokovic tuvo como protagonista al italiano, quien desplegó quizá su mejor tenis, arrinconando y dominando al 10 veces ganador del certamen, Novak Djokovic.

En el quinto game del tercer set, teniendo un quiebre en contra, decidió retirarse por un problema en su pierna derecha. El encuentro concluyó 6-4, 6-2 y 1-3.

“Noté que había algo raro en mi pierna derecha. Seguí jugando porque lo estaba haciendo muy, muy bien, pero sentía que el dolor aumentaba y el problema no desaparecía. Al final, cuando pedí el tiempo médico para descansar tres minutos, me senté y, cuando volví a jugar, lo noté aún más y el nivel de dolor era cada vez mayor. Así que no hay mucho que decir al respecto”. declaró Musetti.

Otro de los juegos de octavos de final tuvo como protagonista a Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, quien batió a Alex de Miñaur, y alcanzó por primera vez en su carrera las semifinales del Abierto de Australia.

El encuentro finalizó con parciales de 7-5, 6-2 y 6-1.

Jannik Sinner ganó en tres sets al estadounidense Ben Shelton (6-3, 6-4 y 6-4) y buscará quedarse con la victoria ante Novak Djokovic y así asegurarse el tricampeonato en Australia.

El alemán Alexander Zverev recuperó su saque en los momentos clave y se impuso por 6-3, 6-7(5), 6-1 y 6-2 ante el joven estadounidense Learner Tien y se situó en las semifinales del Abierto de Australia, donde jugará con el español Carlos Alcaraz.

