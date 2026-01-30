Carlos Alcaraz vence a Alexander Zverev en la semifinal más larga del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz se clasificó por primera vez a una final de un Abierto de Australia, luego de superar en cinco sets al alemán Alexander Zverev, en la que terminó siendo la semifinal más larga en la historia del primer Grand Slam de la temporada.

Lo que parecía una victoria en sets corridos para el español, terminó en una definición a cinco sets, luego de que el número uno del mundo se quedara con los dos primeros servicios, remontando el teutón y forzando todo a un dramático y emocionante quinto parcial.

Luego de cinco horas y 27 minutos de lucha, en un partido que contó, además con tres Tie-Breaks, Carlos Alcaraz se impuso con parciales de 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5.

La semifinal fue más extensa que la que habían disputado en el mismo escenario en el 2009 los españoles Rafael Nadal y Fernando Verdasco, que duró cinco horas y 14 minutos, en aquella ocasión avanzó Nadal tras imponerse 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-2), 6-7 (1-7) y 6-4.

Como si fuera poco, el duelo entre entre el español y el germano se convirtió en el tercer partido más largo del primer Grand Slam del Abierto de Australia, solo superado por la final entre Novak Djokovic y Rafael Nadal del 2012, que duró cinco horas y 53 minutos, y el duelo del británico Andy Murray y el australiano Thanasi Kokkinakis, de la segunda ronda del 2023, con cinco horas y 45 minutos.